Sanità pubblica, per il 3 marzo si annuncia un «attacco al governo regionale»

CAMPOBASSO. «Il diritto alla salute non si tocca!». Dopo Roma la protesta continua con più veemenza: il 3 marzo, dalle ore 10.00, si annuncia una grande manifestazione a Campobasso.

«Dalla popolazione non fiori ma tante spine saranno riconsegnate alla politica regionale artefice principale del disastro sanitario del Molise, ora è ufficiale: il 3 marzo sarà protesta!

In merito, il Movimento di Aggregazione di Liberi Cittadini in Lotta a Sostegno della Sanità Pubblica, convoca una conferenza stampa per martedì 18 febbraio alle ore 10.00 a Campobasso davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise, dove saranno illustrate nei dettagli le iniziative e le modalità connesse alla grande manifestazione del 3 marzo.

Non un passo indietro, Dignità, Diritto alla Salute, Sanità Pubblica per il popolo molisano!».