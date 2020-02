Possesso abusivo di armi, in carcere un 70enne

MORRONE DEL SANNIO. I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno tratto in arresto un 70enne, residente a Morrone del Sannio, in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

L’uomo deve scontare una pena residua di 8 mesi e 14 giorni di reclusione per il reato di detenzione abusiva di armi, rinvenute dai carabinieri di Casacalenda nel mese di marzo del 2015 a seguito di una denuncia per maltrattamenti in famiglia.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato tradotto, dai carabinieri della Stazione di Ripabottoni e da quelli di Casacalenda, che gli hanno notificato il provvedimento, presso la Casa Circondariale di Larino a disposizione dell’A.G. mandante.