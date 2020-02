Coronavirus, misure per salvare l'anno scolastico degli studenti in Erasmus

ROMA. Coronavirus: dopo l’Ordinanza del 3 febbraio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile – sui primi interventi urgenti relativi all’emergenza relativa e al rischio sanitario connesso all’insorgenza di "patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (vedi Regioni.it n. 3774), è stata pubblicata un'ulteriore Ordinanza (la n. 631 del 6 febbraio) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, relativa ad "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".



Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ritenuto che in tale contesto emergenziale occorre adottare misure specifiche per salvaguardare l’anno scolastico in corso degli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui all’emergenza in rassegna - avendo acquisito l’intesa del presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome - ha stabilito che per quanto riguarda il rientro degli studenti dalle aree a rischio il Ministero dell’Istruzione, (anche in deroga all’art. 4, commi 1 e 2 e all’art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122) adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell’anno scolastico 2019/2020 degli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili di cui all’emergenza in rassegna.