Si ferisce con la motozappa, 16enne trasferito a Chieti

VASTO. Grave incidente agricolo nel pomeriggio di oggi a Trivento, dove un 16enne è rimasto ferito ad entrambe le gambe con una motozappa.

Il giovane, per ragioni in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'attrezzo da lavoro procurandosi feriti importanti. In particolare preoccupata un frattura esposta alla gamba sinistra.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Questi ultimi vista la gravità della situazione hanno traferito il giovane d'urgenza presso l'ospedale San Pio di Vasto.

Il 16enne è stato stabilizzato presso il pronto soccorso vastese e successivamente trasferito a Chieti in ambulanza. Qui ora è ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare.