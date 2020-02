Termoli Nuoto riparte da Riccione al Campionato Italiano Invernale Lifesaving

TERMOLI. Termoli Nuoto riparte da Riccione. Impegno per la compagine molisana al Campionato Italiano Invernale Lifesaving di Categoria che si terrà, come allo solito, nella spettacolare piscina da 50 m. della cittadina romagnola dal prossimo mercoledì 12 fino a domenica 16 febbraio. A scendere in acqua per la Termoli Nuoto sarà Alice Tironi che, grazie alla qualificazione in 6 specialità conquistate lo scorso 19 gennaio al Trofeo Gymnasium Scafati, si misurerà con le sue pari categoria nel nuoto ostacoli, trasporto manichino pinne, pinne e torpedo, trasporto manichino, superlifesaver e percorso misto.

Per la Termoli Nuoto, a farle compagnia in acqua, ci sarà Cristina De Francesco che si misurerà a livello nazionale nella specialità del nuoto ostacoli. Ad accompagnare le atlete a questa nuova esperienza natatoria sarà il responsabile tecnico Luca Barsotti. Da parte della società e dalla squadra tutta un grande in bocca al lupo alle atlete affinché, con il tifo di tutto il Molise, possano dare il meglio di se stesse e distinguersi nella competizione nazionale che vedrà oltre mille atleti gara provenienti da ogni parte d’Italia.