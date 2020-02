La scrittrice Maria Cristina Sabella presenterà il libro "Raccolte dal Cuore"

L'affascinante spettacolo di oltre cento cormorani in riva al mare Le foto

TERMOLI. Dalla scorsa primavera abito sul lungomare nord; Termoli non è (ancora) la mia città, in casa sono sola, non nascondo che spesso è dura. Poi però mi capitano episodi come quello di stamattina e mi soffermo a pensare a quanto sono - a quanto siamo - fortunata a vivere in