TERMOLI. Ha fatto tappa anche all’istituto comprensivo Schweitzer il tour di Diego Mecenero, che ha incontrato venerdì scorso, 7 febbraio, le classi quinte della scuola primaria di via Stati Uniti e le quarte della scuola primaria di via Po.

Menecero è autore del libro "Lo Smonta Bulli".

Il fenomeno del bullismo è sempre più una realtà apertamente o velatamente presente tra i ragazzi, sia nella versione maschile che in quella femminile. In Italia e anche in Molise.

Mecenero racconta la storia di una scolaresca nella quale imperversano i dispetti di tre bulletti indisponenti e le battutine delle due saputelle del primo banco. Impossibile andare d’accordo in classe, e vincere la gara sportiva di Istituto neanche a parlarne. Ma l’arrivo di un nuovo compagno solare, educato, gentile ma non disposto a subire, metterà a nudo le debolezze dei prepotenti e la classe si trasformerà in un gruppo di ragazzi che insieme scoprirà il vero significato del detto l’ unione fa la forza.

Nell’incontro alla Schweitzer Mecenero è stato capace di essere particolarmente coinvolgente coi bimbi, capaci di interagire con l’autore sul tema così delicato.

Infine il 9 marzo toccherà alla scuola elementare di Campomarino.

L’evento è stato organizzato dalla Cartolibreria The Book Shop di Termoli in collaborazione con l’editore Eli-La Spiga e degli istituti scolastici coinvolti.