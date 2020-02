Pensioni, lavoro, salari: il gazebo di Rifondazione torna in piazza il 16 febbraio Copyright: Prc Molise

TERMOLI. La direzione Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea ha deciso di dare il via alla II° settimana della campagna nazionale (dopo la prima tenutasi dal 30 novembre all’8 dicembre) incentrata su temi sociali come pensioni, lavoro, salari. "Facciamo come la Francia. Cambiare è possibile e con la lotta si può, cambiare è necessario:

- più tasse ai ricchi come prevede la Costituzione, lotta vera alla grande evasione fiscale, tassa sui grandi patrimoni (sopra 800 mila euro), tagli alle spese militari;

- Ridurre l’orario di lavoro a parità di salario;

- Abolire la Legge Fornero;

- Abrogare il Jobs Act;

- Ripristinare l’art. 18 contro i licenziamenti senza giusta causa.

La campagna è strutturata, così come la prima, come recupero della dimensione del lavoro di massa del partito su scala nazionale con predisposizione materiali, stampa e iniziative in tutto il paese.

La II° settimana, con l’obiettivo di raggiungere come la prima settimana 500 iniziative a livello nazionale, si svolge da sabato 8 febbraio a domenica 16 febbraio con volantinaggi, comizi volanti, gazebo, iniziative politiche di presentazione delle nostre proposte. Dal semplice volantinaggio al gazebo all’iniziativa più strutturata".

Anche la sezione molisana del Partito ha annunciato che sarà presente con iniziative di volantinaggio e presidio in piazza. Tale iniziative si terrà a Termoli domenica 16 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 20,00 in corso Nazionale, all'incrocio con via Adriatica.