CAMPOMARINO. Chi l'ha detto che un albero si può addobbare solo in occasione di Natale? L'Istituzione centro servizi turistici e culturali del Comune di Campomarino ha lanciato una proposta particolare per rivitalizzare il centro storico in onore della festa degli innamorati: domani, 14 febbraio, in piazza Vittorio Veneto, sorgerà "l'albero di San Valentino", un olivo che per l'occasione sarà addobbato da cuori di carta di varie dimensioni. I passanti potranno sceglierne e appenderne uno, e approfittare per scattare una foto o un selfie da condividere sulle pagine social dell'Istituzione con l'hashtag #maisoli ("CampomarinoTurismoCultura" su Instagram, "Istituzione Campomarino" su Facebook).

"Questa dicitura è stata scelta perché l'idea è quella di testimoniare non solo l'amore di una coppia", spiega il presidente Gaetano Piermarino, "ma un concetto più ampio di amore quale può esserlo quello fra due familiari, amici e così via. L'iniziativa è un modo semplice e a basso budget per far festeggiare ai nostri concittadini il giorno di San Valentino".