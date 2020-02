Rovina a terra in sella alla sua bici, 14enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Un altro intervento è stato portato a termine dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli nel pomeriggio di oggi in città. Nel quartiere Difesa Grande, precisamente sul viale Santa Maria degli Angeli, è stato soccorso un 14enne caduto mentre era in sella alla sua bicicletta. Per fortuna il ragazzo non ha rimediato ferite di rilievo, ma è stato comunque trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.