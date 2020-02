«Mancherai all'Arcadia Termoli, mancherai a tutti noi Valentina», il tweet di Cosimo Sibilia

TERMOLI. «Una giovane vita spezzata in un tragico incidente. Mancherai all'Arcadia Termoli, mancherai a tutti noi. Riposa in pace, Valentina. In segno di lutto, la tappa del roadshow #LNDesport della @LegaDilettanti prevista per sabato in Molise è stata annullata». Post Facebook della Lega nazionale dilettanti e tweet del presidente Cosimo Sibilia in segno di cordoglio per la morte della 24enne Valentina La Porta.