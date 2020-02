TERMOLI. Esordio per la Termoli Darts/Piccola Mintecarlo nel campionato provinciale di steel. La squadra della Piccola Montecarlo fin qui impegnata sempre nel soft (bersaglio elettronico) inizia la sua nuova avventura nello steel (bersaglio classico e freccette con punte in metallo) stringendo un gemellaggio con il circolo Termoli Darts. Infatti i ragazzi di corso Nazionale per questo particolare torneo si trasferiscono nel nuovo circolo di via India e nella prima partita, proprio in casa, dopo un'incontro tirato fino all'ultimo, perdono 2-0 contro il Dickensteel. Aspettando l'apertura del nuovo campionato provinciale di soft, che si svolgerà come di consueto per le partite di casa in corso Nazionale. Si coglie l'occasione per ricordare che nella giornata di domenica 16, dalle ore 16, si svolgerà il primo torneo di freccette al circolo Termoli Darts.