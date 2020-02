Bando “Ambienti digitali": ancora pochi giorni per presentare le istanze

CAMPOBASSO. E’ imminente la scadenza dell’Avviso Pubblico “Ambienti digitali e laboratori di settore”, rivolto a tutte la scuole Secondarie di primo e secondo grado della regione Molise. L’Avviso, approvato con Delibera di Giunta n. 504 dello scorso 13 dicembre, è stato pubblicato sul BURM n. 52 del 20 dicembre 2019, per cui il termine ultimo per la presentazione dei progetti scadrà il prossimo 18 febbraio 2020. Si ricorda che, grazie a questo Avviso, su proposta dell’assessore all’Istruzione Roberto Di Baggio, la Regione Molise ha stanziato 1.300.000,000 euro destinati a finanziare progetti per l’implementazione di ambienti digitali e multimediali oltre che per gli annessi arredi scolastici, beneficiando di un contributo massimo fissato in € 20.000,00 per le Scuole Secondarie di Primo grado e di € 70.000,00 per gli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo grado. Le scuole che ancora non hanno provveduto alla presentazione dei progetti possono reperire tutte le informazioni utili sul sito della Regione Molise, (www.regione.molise.it) oppure contattando la Segreteria dell’Assessorato, allo 0874-429803, indirizzo mail assessore.dibaggio@regione.molise.it