Labrador adulto girovaga per Termoli, custodito per ora da una signora Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio, durante i festeggiamenti per il carnevale, è stato avvistato un cane adulto di razza labrador. Sembrava essersi smarrito. I passanti che lo hanno avvistato e in seguito segnalato hanno notato che il suo pelo era bagnato, così hanno ipotizzato che potesse essere scappato durante una passeggiata con il padrone in riva al mare. Il cane maschio e di indole mansueta girovagava spaesato in cerca di cibo e di attenzioni. Speriamo che nel frattempo il cane sia riuscito a tornare dal padrone.

Il cane è stato messo in sicurezza da una signora di Termoli. Questa notte lo ospita in casa sua. Domani mattina si recherà lei stessa dai vigili per verificare la presenza o meno del chip