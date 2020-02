TERMOLI. Ancora un appello dalla sezione Oipa di Termoli. Appello per Fee.

«Mi chiamo Fee sono una pura Kurzhaar, circa un anno e mezzo ho già conosciuto il brutto della vita, buona solo per partorire piccoli che a loro volta vengono usati per la caccia, non saprei se sono stata fortuna o sfortuna anon esserebuona percacciareciò nonostante il mio fiuto,quindi non è bastato agiudicarmi un posto in prima fila in uno squallido box dove mi tenevano, facendomi uscire solo quando il mio proprietario mostro decideva di farmi uscire... ma torno alla mia storia... fortunata!? Sfortunata!?... Non sono statabrava abbastanza... allora buttami via, scacciami come fossi io il pericolo il mostro... perché prendersi cura di un peso... quindi mi hanno buttato via... da lì in poi avrò girato chissà per quanto tempo... fortunatamente dueangeli mi hanno avvistata e prontamente portata in salvo, le foto parlano da sole. Ero un cumulo di ossa e pelle, ora sto benissimo e ho ottima salute ma non posso più stare in stallo dalle mie zie, loro devono salvare altre anime che hanno, avrannola mia stessa sorte e devo cedere il mio posto a un’altra anima che non ha voce ma cerca aiuto. È ora che qualcuno mi veda e mi adotti, vorrei una famiglia tutta mia! Sono una cagnolina buona ubbidiente salgo e scendo dalla macchina senza problemi e altrettanto viaggio volentieri, vado al guinzaglio, sono stata già vaccinata, sverminata, sterilizzata e sto benone.

Verrò affidata a tutto il Centro e Nord Italia. per info chiamare Kisela 333 952 4320 o Luigina 3427212047.

Se non rispondiamo lasciate un messaggio sul WhatsApp verrete richiamati.