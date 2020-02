CAMPOMARINO. «Abbiamo provveduto alla pulizia della discarica abusiva in contrada Cocciolete (zona vecchia centrale Enel) e in questi giorni saranno bonificate anche altre presenti sul territorio. Nonostante l'estensione del nostro Comune e la grande inciviltà, stiamo cercando di dare risposte a tutto il territorio. Non sarà certo semplice beccare tutti gli incivili, ma stiamo prendendo precauzioni per limitare il fenomeno degli abbandoni. Anche oggi abbiamo individuato insieme alla struttura comunale (settore ambiente) alcuni nominativi che saranno trasmessi alle autorità competenti che provvederanno ad effettuare tutta la procedura per emettere sanzioni a loro carico».

Lo annuncia sul proprio profilo Facebook l'assessore all'Ambiente del comune di Campomarino, Antonio Saburro.