Il bellissimo labrador è tornato a casa

TERMOLI. Tutto è bene quel che finisce bene. Grazie alle molteplici condivisioni, il proprietario del bellissimo labrador, segnalato ieri, è riuscito a mettersi in contatto con la signora che aveva messo in sicurezza il cane offrendo uno stallo momentaneo in casa propria. Con molta probabilità, il cagnolone, attratto da qualche odore, si è allontanato da casa, un'abitazione sul mare, perdendo l'orientamento e non riuscendo più a tornare dalla sua famiglia umana. Dopo aver effettuato la verifica del microchip dai vigili, il cagnolone ha potuto finalmente riabbracciare il padrone. Si ringrazia tutti coloro che hanno deciso di condivide il suo appello permettendo al cane di ritornare a casa.