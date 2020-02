Cisl Molise, D'Alessandro: «Troppi segni meno»

CAMPOBASSO. “Una economia sofferente ed un 2020 partito con il freno a mano tirato” – queste le considerazioni del coordinatore CISL Molise, Antonio D’Alessandro dopo l’analisi degli ultimi dati Istat. Numeri che fotografano la situazione del Paese nell’ultimo trimestre del 2019 e che evidenziano segni negativi circa l’occupazione, il pil, la produzione industriale e il livello di natalità.

Lo scorso dicembre 75.000 gli occupati in meno. In calo i posti fissi, con valori tra i più bassi dal 2016, meno lavoratori autonomi e più assunti a tempo determinato.

Dopo 4 trimestri positivi prodotto interno lordo a -0,3%: il peggior dato negli ultimi 7 anni.

Ed ancora. Produzione industriale a – 1,3%: mai così male da 6 anni.

Preoccupanti, inoltre, i dati della natalità. Nel 2019, i bambini venuti alla luce in Italia sono stati appena 435.000. Su 100 persone decedute arrivati soltanto 67 bambini.

Il calo della popolazione si concentra prevalentemente nel Mezzogiorno, con una dinamica demografica particolarmente critica in Molise: in un solo anno contata una perdita dell’1% degli abitanti.

“Una circostanza – ha aggiunto D’Alessandro - che testimonia le difficoltà che hanno tanti giovani nel formare un nucleo familiare. Lo ha ricordato, con preoccupazione, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le statistiche, dunque, sono lo specchio di un’Italia dove è difficile tornare a parlare di crescita, sviluppo e investimenti pubblici. Si rischia di navigare per nulla tranquilli. Non basta aprire tavoli di confronto con il Sindacato, servono anche proposte serie e una visione strategica di quelle che sono le priorità dell’intero Paese. Urgenze già oggetto della piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL. Attenzione rivolta ad una vera riforma fiscale, allo sblocco dei cantieri, delle infrastrutture e dei contratti, alle crisi aziendali, ai problemi della scuola, all’assunzione di precari e di nuovo personale nella pubblica amministrazione. Tutti aspetti di cui deve, necessariamente, occuparsi la Politica. Per l’economia del nostro paese e per il bene di tutti noi – ha concluso il sindacalista – servono dei seri interventi”.