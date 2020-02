Il centrosinistra si unisce al coro e chiede verità per Giulio Regeni

TERMOLI. Il Centro Sinistra con i gruppi “Pd”, “Vota per te”, “Italia in Comune” e “Conferenza donne dem Molise” aderiscono all’iniziativa promossa da “La Città Invisibile/Termoli”, che chiede di esporre anche fuori dal municipio termolese, come sta avvenendo in molte città italiane, un manifesto che invochi verità per Giulio Regeni .

«Accogliamo l’invito e aderiamo all’iniziativa di rivolgere un’istanza di verità e giustizia presso il Comune di Termoli», affermano dal centrosinistra termolese, «per tenere accessi i riflettori dell’opinione pubblica su una vicenda che richiede ancora una risposta».