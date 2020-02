In Unimol partono i seminari di progettazione, design e gestione del paesaggio

TERMOLI. Al via il ciclo di seminari della C-School (school of connection) del Master in "Progettazione e promozione del paesaggio culturale". Si terranno mercoledì 19 febbraio e mercoledì 4 marzo alle ore 15.00 presso l'Aula Consiglio SUSeF - II polifunzionale di Campobasso e mercoledì 11 marzo alle ore 15.00 presso l'Aula Adriatico del polo di Termoli.

La C-School del Master si configura come un'alta scuola transnazionale, translocale e transdisciplinare di pianificazione, progettazione, design e gestione del paesaggio, di natura non solo formativa, ma anche di generatore e acceleratore di iniziative di sviluppo territoriale riferibili a visioni fortemente innovative dei rapporti sociali e fra società e ambiente.

Durante gli incontri, aperti ad un pubblico ampio che va dal mondo accademico a quello dell'associazionismo a quello economico, verranno trattati alcuni aspetti ritenuti particolarmente significativi del paesaggio attuale (Paesaggio culturale, Paesaggio digitale, Paesaggio come "topos", Paesaggio come patrimonio, Paesaggio come soggetto).

Il primo degli appuntamenti, incentrato su Paesaggio vivente/ Paesaggio culturale/ Paesaggio digitale, si terrà mercoledì 19 febbraio p.v. presso l'Aula Consiglio SUSeF - II Polifunzionale, a Campobasso, a partire dalle ore 15:00.

Ne discuteranno con il coordinatore, i docenti e i discenti del Master il prof. Roberto Masiero, già docente di Storia dell'Architettura nell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e l’ing. Paolo Zanenga, presidente di Diotima Society, un'organizzazione aperta senza scopo di lucro con membri, corrispondenti e ambasciatori in tutto il mondo, il cui obiettivo è indagare le molteplici dinamiche del cambiamento: origini, percorsi, strategie di ricerca, fattori di resilienza e strutture di convergenza ("consilienza").