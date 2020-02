Doppia seduta di Consiglio regionale il 24 febbraio e il 3 marzo

CAMPOBASSO. Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è riunita in mattinata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari nella quale sono stati discussi gli argomenti e gli atti di maggior rilievo e urgenza da sottoporre all’attenzione del Consiglio regionale. La Conferenza ha innanzitutto ratificato la chiusura della seduta dell’Assemblea dello scorso 11 febbraio con il conseguente assorbimento degli argomenti all’ordine del giorno previsti per la seduta precedentemente convocata del prossimo 25 febbraio, che non avrà quindi più luogo.

La Conferenza ha quindi condiviso la proposta del Presidente Micone di tenere due sedute del Consiglio regionale per il prossimo 24 febbraio e 3 marzo. Per lunedì 24 febbraio, nella mattina si terrà la seduta monotematica sull’istituzione del Parco del Matese e sulla sua perimetrazione ai sensi della GGR 558/2019, così come da richiesta dei Consiglieri Fanelli, Primiani, Nola, Manzo, Fontana, Greco, De Chirico, A. Romagnuolo e Iorio, mentre nel pomeriggio, raccogliendo le sollecitazioni di vari Capigruppo, si terrà il question time dedicato alle interrogazioni.

Martedì 3 marzo, invece, la seduta del mattino sarà dedicata all’esame delle proposte di legge licenziate dalle Commissioni o iscritte all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 42 dello Statuto, mentre nel pomeriggio si svolgerà ancora un question time per le interrogazioni. Successivamente, in occasione di una prossima riunione della Conferenza, sarà concordata una nuova data per svolgere una seduta dedicata agli atti di indirizzo più urgenti.