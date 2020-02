«Il glifosato non è cancerogeno, l’Epa conferma quanto sostenevamo da tempo»

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’Epa (Environmental protection agency), l’agenzia statunitense per la tutela dell’ambiente, ri-assolve il glifosato, escludendo qualsiasi pericolo per la salute umana: il prodotto non è cancerogeno, i risultati dello studio indipendente vanno così ad affiancare quelli dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), della BFR (Agenzia per la sicurezza alimentare tedesca), del JMPR (Joint Fao/Oms Meeting on Pesticides Residues) e di altre istituzioni scientifiche.

Il lavoro scientifico, basato sulla revisione dei dati sull’arco di 10 anni, evidenzia inoltre che non esistono indicazioni che i bambini siano più sensibili degli adulti, né che la molecola sia un distruttore endocrino; conclude evidenziando una modesta tossicità sulle api singole, impollinatori indispensabili per molte piante, e nessun effetto rilevabile a livello di famiglia d’alveare.

Infine, a causa del suo uso diffuso, L’EPA conferma la possibilità di trovare tracce di residui di glifosato in vari tipi di cereali, frutta fresca, verdura e altri prodotti alimentari e bevande. Tuttavia, tali tracce non inducono preoccupazione per il consumatore.

“Non esistono, quindi, elementi che possano compromettere la legittimità sull’uso del glifosato, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta – dichiara Maria Concetta Raimondo, Presidente di Confagricoltura Molise – L’utilizzo di questo prodotto, vantaggioso sia dal punto da vista economico che ambientale data la sua bassa tossicità (penetra poco nel terreno dove viene metabolizzato dai batteri naturali), è di vitale importanza per numerose imprese agricole. Questo è ciò che Confagricoltura sostiene da tempo: vanno assolutamente demonizzati i processi mediatici e ideologici e considerate le sole evidenze scientifiche, soprattutto se i temi riguardano la salute umana e la sicurezza ambientale

”.