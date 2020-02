Carnevale di Larino, apertura straordinaria del sito archeologico

LARINO. Il Comune di Larino e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, in occasione della 45^ edizione del Carnevale di Larino, Carnevale storico d'Italia, comunicano l'apertura straordinaria dell'Anfiteatro e dell'annesso Parco Archeologico di Villa Zappone, nelle giornate di sabato 22, domenica 23, sabato 29 e domenica 1 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 15 alle 18.

Quest'anno, grazie al patrocinio del Comune di Larino, sarà attivo un servizio di visite guidate gratuite, a cura di #memocantiericulturali, nei seguenti orari: Sabato 22 e 29 febbraio ore 10,00 e ore 11,00; ore 15,00 e ore 16,00. Domenica 23 febbraio e 1 marzo ore 11; ore 15 e ore 16. È gradita la prenotazione. Non perdete, poi, il "Carnevale Mitico", un laboratorio didattico per bambini da 5 a 12 anni, domenica 23 febbraio e 1 marzo alle ore 10. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per informazioni e prenotazioni contattare Me.mo Cantieri Culturali al numero 324.9517836 (anche su Whatsapp) o via mail: memolarino@gmail.com