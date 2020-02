Lo sciopero in Molise per il diritto alla salute raddoppia il 3 e il 9 marzo

CAMPOBASSO. "Vi comunichiamo che in base ad una missiva della commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi essenziali il SOA e la CUB provinciale di Campobasso

Si svolgerà' lo sciopero generale del Molise con le seguenti modalità':

Il 3 marzo 2020 confermando la mobilitazione sul lavoro privato esclude e quindi revoca tutte le categorie soggette alla Legge 146/190(pubblico), pertanto per le stesse e per dare la possibilità 'di protestare a tutte le categorie e' stata indetta l'astensione dal lavoro anche lunedì 9 marzo 2020 con le motivazioni precedentemente comunicate per il diritto alla salute e per una sanità' pubblica.

Invitiamo dunque tutti i lavoratori del Molise dai trasporti alle fabbriche ma soprattutto i dipendenti della' sanità' pubblica ad aderire allo sciopero nei giorni stabiliti per la mobilitazione del Molise.

Partecipiamo compatti alla grande manifestazione di protesta che si terra' quindi il 3 marzo 2020.

Non un passo indietro , la vera contestazione e' quella popolare."

SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Cub Confederazione Unitaria di Base Provinciale di Campobasso