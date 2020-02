Evade dagli arresti domiciliari per recarsi all'ufficio Postale

CARPINONE (IS). I Carabinieri della Stazione di Carpinone (IS), nei giorni scorsi, nel corso delle consuete quotidiane attività di controllo del territorio, hanno sorpreso un uomo di mezza età originario dell’Hinterland napoletano, sottoposto al regime della “detenzione domiciliare” in un centro della giurisdizione, che tranquillamente e contrariamente alle prescrizioni imposte dall’A.G. si era recato, come ogni altro normale cittadino, presso il locale ufficio postale per esigenze di carattere personale.

L’uomo, al termine delle verifiche del caso, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.