“Medicina di genere: cosa ne sappiamo?", il 29 febbraio il convegno Fidapa

TERMOLI. Sabato 29 febbraio alle ore 10.30, nella sala del cinema Oddo, in via Gabriele Pepe 14, si terrà il convegno: “Medicina di genere. Cosa ne sappiamo?", in linea con il tema nazionale: "Promuovere politiche di sostenibilità e di partecipazione sociale per favorire una crescita economica inclusiva per l’uguaglianza di genere” organizzato dalla Sezione di Termoli Fidapa Bpw Italy.

Parteciperanno la vicepresidente nazionale Fidapa Fiammetta Perrone, la presidente distretto sud-est Anna Musacchio, la presidente sezione di Termoli Angela Rusciano, il sindaco Francesco Roberti.

Relatori del convegno saranno: Sabrina De Camillis, responsabile comunicazione e affari Gsk Verona; Maria Laura De Cristofaro, responsabile servizio di Allergologia dell’ospedale di Termoli; Maria Durante, medico chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia.