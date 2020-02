Cosa significa la notifica sui Samsung "trova dispositivo personale"?

TERMOLI. Dalla nottata di ieri, milioni di possessori di Samsung Galaxy in tutto il mondo stanno ricevendo una strana notifica. Dal sito "Libero Notizie" apprendiamo di cosa si tratta. «Una misteriosa notifica ha allarmato tutti i proprietari dei Galaxy sparsi per il mondo. Sono in molti in queste ore, anche in Italia, ad aver ricevuto un messaggio push inviato dall’app “Trova dispositivo personale”, un’applicazione molto utile in caso di furto o smarrimento del proprio smartphone.Il messaggio non contiene alcun testo ad eccezione del numero “1” seguito da un altro numero “1”.

Come riferito da molti possessori di un Samsung Galaxy, toccando la notifica per aprirla non accade assolutamente nulla, anzi dopo aver pigiato sul messaggio questo scompare del tutto, senza lasciare alcuna traccia. Inutile dire che questo enigmatico “evento” ha lasciato basiti i possessori dei telefoni Galaxy, che non sono riusciti a dare una spiegazione a quanto accaduto. Molte persone hanno ricevuto il messaggio nel cuore nella notte e qualcuno, come dichiarato in alcuni tweet, ha avuto veramente paura non sapendo cosa stesse succedendo. Tra i telefoni interessati dal ricevimento di questa strana notifica troviamo i Galaxy Z Flip, i Galaxy Note 10, Galaxy S, Galaxy A e Galaxy J. Ma la cosa veramente assurda è che la notifica è stata ricevuta anche da chi non ha installato sul proprio device l’app “Samsung Find My Mobile”. Che si tratti di un test? Per ora i vertici del colosso sudcoreano non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito».