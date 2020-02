Emergenza cinghiali, gli imprenditori agricoli molisani scendono in piazza

CAMPOBASSO. Per lunedì 24 febbraio, nella sede della Federazione regionale di Coldiretti Molise, è indetta una conferenza stampa in via D’Amato n.15, alle ore 10.

All’incontro prenderanno parte il Delegato confederale ed il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli ed Aniello Ascolese.

Nel corso della conferenza stampa sarà annunciata e illustrata la manifestazione che l’Organizzazione ha indetto per il 3 Marzo prossimo a Campobasso. A partire dalle ore 9.00, gli imprenditori agricoli e zootecnici scenderanno in piazza Vittorio Emanuele per portare all’attenzione di tutta l’opinione pubblica regionale la gravissima emergenza creata dell’aumento spropositato e incontrollato dei cinghiali, letali non più solo per le aziende ma anche per la pubblica incolumità, visti i continui e sempre più frequenti incidenti, anche mortali, da essi causati.

Verranno, altresì, evidenziate le numerose altre emergenze che condizionano l’attività delle imprese operanti nel settore agricolo in Molise.