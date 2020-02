​Caccia di selezione, al via i nuovi corsi in Molise

CAMPOBASSO. Dopo i cinque corsi organizzati lo scorso anno dagli Ambiti territoriali di caccia del Molise e considerata la pressante richiesta giunta dall’assessorato regionale all’Agricoltura - nonché da alcune associazioni venatorie, associazioni agricole e dagli stessi cacciatori - si comunica che il 9 marzo 2020partiranno i nuovi corsi di abilitazione alla Caccia di selezione.



Per iscriversi basta effettuare la domanda di accesso e reperire la modulistica sul sito dell’Atc 1, a partire da oggi e con scadenza il primo marzo.

I corsi avranno una durata di 36 ore, fino alla prova conclusiva in cui verranno rilasciati, a coloro che saranno ritenuti idonei, l’attestato e il tesserino.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’assessore Nicola Cavaliere, è finalizzata a contrastare l’emergenza cinghiali, criticità denunciata a più riprese da agricoltori, amministratori e semplici cittadini.

Nel primo anno di Caccia di selezione in Molise, ovvero il 2019, sono stati ottenuti risultati positivi, certificati anche da una nota ufficiale dell’Ispra.

Il programma si applica nel pieno rispetto dei vincoli e delle leggi nazionali e rappresenta di fatto l’unica azione che può essere adottata oggi in regione per arginare il fenomeno ungulati. E ciò pone il Molise in linea con il resto del territorio nazionale, dove si vive la stessa emergenza e si applicano i medesimi strumenti di contrasto.