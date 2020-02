LARINO. Notizie utili su viabilità, soste e navette in vista del Carnevale di Larino.

AREE PARCHEGGIO: Per chi arriva da Campobasso, Roma, Napoli (Bifernina): area parcheggio Ente Fiera in C.da Monte Arcano nei pressi del Super Carcere. Per chi arriva dall' Autostrada A14 (Termoli): area parcheggio Campo Sportivo. Per chi arriva da Casacalenda: aree parcheggio Anfiteatro eCentro Storico. Per chi arriva da Montorio, Rotello, Ururi, Santa Croce di Magliano e paesi limitrofi aree parcheggio cimitero e ospedale. Bus: per chi arriva dall' Autostrada A14 (Termoli): area parcheggio Terminal Bus; per chi arriva da Campobasso, Roma, Napoli: area parcheggio Ente Fiera. Camper: area sosta Pineta Comunale in C.da Cappuccini.

ACCESSI AL CIRCUITO: Si accederà al circuito da via Morrone, Scuola Elementare Rosano; da viale Giulio Cesare e da via Iovine (di fronte al campo sportivo).

ACCESSO PER RESIDENTI: I residenti muniti di Pass possono entrare e uscire anche dai blocchi.

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO: Inoltre, è a disposizione un servizio navetta gratuito, per turisti e visitatori che parcheggiano nelle aree di sosta del Centro Storico e del Polo Fieristico. Il servizio verrà effettuato sabato dalle 17 alle 23 e domenica dalle 11 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 21.