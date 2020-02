"Il senso di una fine" di Julian Barnes al centro del gruppo di lettura

TERMOLI. "Il senso di una fine" di Julian Barnes (traduzione di Susanna Basso, edito da Einaudi) e il film tratto dal libro, “L’altra metà della storia” di Ritesh Batra sono al centro del nuovo gruppo di lettura e gruppo di visione della libreria Fahrenheit sabato 22 febbraio alle ore 17.00.

"Il senso di una fine” racconta la vita di Tony Webster, da sempre un fiume relativamente tranquillo, da costeggiare al riparo di scelte ragionevoli e sistematici oblii. Un giorno, però, la lettera di un avvocato che gli annuncia un'inattesa quanto enigmatica eredità sommuove il termitaio poroso del passato, e il tempo irrompe nella noia del presente sotto forma di parole risalenti all'adolescenza, quando Tony procedeva all'educazione morale, sentimentale e sessuale che ne avrebbe fatto, inavvertitamente come spesso accade, l'adulto che è. Il percorso a ritroso nelle zone d'ombra della vita, con i suoi dolori inesplorati e i suoi segreti, diventa cosi riflessione sulla fallacia della storia, "quella certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le inadeguatezze della documentazione", secondo il geniale amico dei tempi del liceo, Adrian Finn. Ed è dunque a quel punto di congiunzione, ai ricordi imperfetti come ai documenti inadeguati, che il vecchio Tony deve ora guardare per comprendere le vicissitudini del Tony giovane.

“il senso din una fine” ha vinto il Booker Prize del 2011. Nel 2017 è stato realizzato un adattamento cinematografico del romanzo, intitolato “L'altra metà della storia”, diretto da Ritesh Batra.

Nato in maniera informale da un gruppo di lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.