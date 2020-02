Auto falcia il carrello di una signora anziana, pedoni a rischio

TERMOLI. Testimonianza di don Sergio Carafa rispetto alla pericolosità della strada per i pedoni. «Ma dobbiamo aspettare altri morti e feriti per realizzare a Termoli attraversamenti pedonali sicuri, come se ne vedono in città a noi vicine? Petacciato marina, Vasto. E chi si mette alla guida che urgenza ha di parlare col cellulare in mano,manco fosse il presidente del Consiglio! Mia mamma tornava dallo Scrigno a casa, a metà strada un'auto le ha falciato il carrello tenuto dinanzi da lei, ed è volato via lontano! Per mamma un grandissimo spavento, ma se quel cartello fosse stato un passeggino? Se ti metti alla guida hai un'arma in mano...!»