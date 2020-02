Pianeta Fca, partita la produzione della nuova Jeep Compass

TERMOLI. Non potrà non avere risvolti positivi anche sullo stabilimento Fca di Termoli. E’ partita ufficialmente oggi, nello stabilimento di Melfi, in Basilicata, la produzione della Jeep Compass per il mercato europeo (in precedenza veniva realizzata in Messico). Le prime due vetture uscite dalla linea sono state una di colore Colorado Red e l’altra di colore Jetset Blue. I lavoratori dello stabilimento hanno festeggiato l’evento con una foto ricordo.

La Jeep Compass prodotta nell’impianto lucano sarà alimentata da nuove motorizzazioni benzina e diesel e nei prossimi mesi dall’innovativa motorizzazione ibrida plug-in. Presenterà nuovi contenuti tecnologici grazie ai nuovi servizi Uconnect Services per la connettività di bordo di nuova generazione e nuove soluzioni stilistiche (nuovi cerchi e nuovi colori per gli esterni).

Oltre che in Italia, la Jeep Compass è prodotta in Messico, Brasile, Cina e India.