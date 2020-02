Verso l'assemblea regionale di Confcooperative Molise

CAMPOBASSO. C'è attesa per la relazione del presidente dell‟Unione molisana, Domenico Calleo Confcooperative Molise, il momento clou: il 25 febbraio Assemblea regionale per il rinnovo cariche Il Teatro del Loto di Ferrazzano farà da splendida cornice all‟evento.

Appuntamento fissato alle 9.30: l‟ospite d‟onore sarà il presidente nazionale Maurizio Gardini Il momento più importante è arrivato. Martedì 25 febbraio c‟è l‟Assemblea regionale di Confcooperative Molise. Farà da cornice perfetta all‟evento il Teatro del Loto di Ferrazzano. Rinnovo cariche sociali, nomina dei delegati all‟Assemblea nazionale e tanto altro in scaletta. “La cooperazione: espressione di sani valori per il bene comune”. Questo il titolo scelto per una mattinata ricca di approfondimenti e iniziative.

La presenza del presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, per la prima volta in Molise, darà lustro all‟intera mattinata di lavori. Il programma dell‟assise, convocata alle 9.30 per l‟accreditamento dei delegati e degli ospiti, prevede lo start alle 10.15 con lo spettacolo „La voce del futuro‟ messo su dalla Scuola dell‟infanzia paritaria „Costanza di Chiaromonte‟ di Riccia. I lavori, moderati dal giornalista Enzo Luongo, partiranno ufficialmente alle 10.30 con gli adempimenti assembleari ed i saluti istituzionali.

Particolarmente attesa la relazione del presidente di Confcooperative Molise, Cav. Domenico Calleo. A seguire, le esperienze raccontate da quattro cooperative di qualità: la Casi (Società cooperativa sociale Onlus), che è un‟impresa sociale con attività trentennale e un modello vincente per l‟occupazione e per la risposta ai bisogni della comunità. Volape, Gruppo apistico paritetico, con l‟apiario di comunità di Castel del Giudice, tra solidarietà, efficienza e sostenibilità. E ancora, Hayet, società cooperativa e impresa giovanile di inclusione e coesione sociale, per finire con Pescatori Molisani, armatrice di barche della piccola pesca artigianale del Molise.

Il programma proseguirà con le premiazioni della Bcc Credito Cooperativo di Gambatesa, giunta al 100° anno di attività, della Cantina Cooperativa Valtappino, che ha spento la sua cinquantesima candelina, e del Cus(Consorzio utilità sociale), premiato come miglior media impresa della provincia di Campobasso. Le conclusioni saranno affidate all‟ospite d‟onore della giornata, il presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini. Infine si procederà con le elezioni per il rinnovo degli organi di Confcooperative Molise e la nomina dei delegati all‟assemblea nazionale. A chiudere, il recital „Le vie del Budda‟ con Stefano Sabelli e Giuseppe Spedino Moffa di Teatri Molisani, società cooperativa sociale.