Sintomi da Coronavirus, seguire le linee guida del Ministero della Salute

TERMOLI. Un dubbio legittimo è quello che viene chiarito dal dottor Giancarlo Totaro: «Si può fare il test per il Coronavirus su prescrizione/richiesta del medico del Servizio sanitario nazionale (medico di famiglia in primis)? Una domanda che comincia a circolare con una crescente frequenza.

Al momento la risposta è no. Il test rapido (non in Pcr) elaborato dai ricercatori dell'Università di Padova, in grado di dare un primo responso sul Coronavirus nel giro di tre ore, non ha al momento avuto l'avallo e l'approvazione al suo utilizzo da parte delle autorità sanitarie predisposte. Quindi è inutile andare dal proprio medico di famiglia o in laboratorio o altrove per farsi prescrivere il test per la ricerca del Coronavirus. Per ogni informazione chiamare il numero 1500.