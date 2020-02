Coronavirus: il comune di Montecilfone invita a seguire le norme ministeriali

MONTECILFONE. Il sindaco di Montecilfone invita tutti i cittadini a rispettare le disposizioni contenute nella nota del presidente della Regione Molise emanata in data 22/02/2020 ad integrazione dell'ordinanza ministeriale in tema di segnalazione di presenza in Molise da parte di coloro che provengono dalle aree geografiche indicate.

Senza alimentare allarmismi, con la consapevolezza che le Autorità preposte operano con la massima attenzione e vigilanza, s'invita ad osservare, nell'ambito di una generale prevenzione, il decalogo ministeriale:

1. Lavarsi spesso le mani

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non preener farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti. base di alcol o cloro

7.Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assiti persone malate

8. I prodotti made in Cina e i pacchi provenienti dalla Cina non sono pericolosi

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

10. Contatta il Numero Verde 1500 se hai la febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.