"1969 quando gli operai hanno rovesciato il mondo" Paolo Ferrero presenta il suo libro

TERMOLI. Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 17,30 presentazione del libro sulle lotte operaie, intitolato "1969 QUANDO GLI OPERAI HANNO ROVESCIATO IL MONDO" sull'attualità dell'autunno caldo con l'autore Paolo Ferrero Vice Presidente della Sinistra Europea.

Paolo Ferrero a 17 anni si iscrive a (DP), partito politico della Nuova Sinistra Unita. Inizia a lavorare come operaio, nel 1979 allo stabilimento FIAT – MVP di Villar Perosa, dove costituisce il Collettivo Operaio. Li inizia la carriera politica di Paolo Ferrero.

Nel gennaio 1982 viene messo in case integrazione a zero ore col gruppo del collettivo. In seguito andranno in CIG tutti i colleghi della fabbrica che viene chiusa.

Entra a far parte del Coordinamento dei cassaintegrati FIAT, fa attività di lavoro di base rivolto ai lavoratori delle aziende della Val Chisone ed è tra i fondatori di una cooperativa agricola, chiamata Coop Agrovalli, attualmente ancora attiva, che riunisce cassaintegrati e disoccupati del pinerolese.

Nel 1987 comincia a far politica a tempo pieno in Democrazia Proletaria con l'incarico di responsabile lavoro provinciale e di responsabile nazionale della FIAT. In seguito aderisce a Rifondazione Comunista (Insieme a D.P.) e ne diventa Segretario Nazionale dal 27 luglio 2008 al 2 aprile del 2017. Ministro delle Politiche Sociali del II° Governo Prodi.

La presentazione del libro sarà arricchita dall' intervento del Prof. Alberto Tarozzi dell'UNIMOL; e dall'intervento del Segretario Generale della CGIL Molise Paolo De Socio.

Vi aspettiamo numerosissimi nella Sala riunioni della CGIL di Termoli in Via Asia,3/G