CAMPOBASSO. È terminata verso le 13 la riunione della task force regionale sull'emergenza Coronavirus. "In Molise non ci sono casi di positività, né sospetti - ha detto all'Ansa il governatore Donato Toma - abbiamo situazioni di controllo domiciliare volontario a scopo precauzionale. Stiamo inoltre allestendo, di concerto con la Protezione civile regionale, un pre triage, una sorta di percorso in tenda, da collocare nei pressi del Pronto soccorso per evitare eventuali contatti all'interno della struttura". Toma ha anche annunciato l'avvio di una ricognizione dei posti letto.