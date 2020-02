Emergenza Coronavirus e chiusura scuole, il Miur: attenersi solo alle comunicazioni ufficiali

ROMA. Circolano voci e informazioni riguardo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il Paese. Tuttavia, non sono notizie confermate in forma ufficiale e per questo, in merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate.