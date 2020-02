Coronavirus, all'Unimol sospese le sedute di laurea di Economia e Bioscienze

CAMPOBASSO. Sospensione sedute di laurea del Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Bioscienze Territorio dell'Università degli studi del Molise previste in questa settimana.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 si comunica che, in via cautelativa, è stata disposta la sospensione delle sedute di laurea del Dipartimento di Economia e del Dipartimento di Bioscienze Territorio previste in questa settimana, fino al 29 febbraio 2020. Le attività sospese saranno riprogrammate nei tempi e nelle modalità che saranno rese note appena possibile.(ANSA).