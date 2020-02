Rinviata la presentazione del libro "Quando gli operai hanno rovesciato il mondo"

TERMOLI. Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra europea comunica che "per motivi di forza maggiore, dovuti alle difficoltà del momento che sta attraversando il nostro Paese causa le restrizioni emanate dalle autorità sanitarie e politiche (per noi tra l'altro del tutto ingiustificate), la presentazione del libro "1969. Quando gli operai hanno rovesciato il mondo", sull'attualità dell'Autunno Caldo, in programma per domani 26 febbraio presso la Cgil di Termoli, è rinviata a data da destinarsi".