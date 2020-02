ROMA. Coronavirus, Occhionero (Iv): bene chiarimento Ricciardi su mascherine. "Le mascherine non servono a nulla per le persone sane, vanno indossate solo da chi ha subito il contagio, per evitare di infettare altre persone, e dal personale medico che è a diretto contatto coi malati. Lo ha detto Walter Ricciardi, membro Oms e consigliere del ministro della Salute. Dopo giorni di psicosi, speculazioni e farmacie prese d'assalto, si tratta di un chiarimento importante che arriva da un esponente della comunità scientifica, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero.

"Forse sarebbe stato utile - prosegue Occhionero - dirlo prima, per evitare la corsa indiscriminata all'acquisto, mentre i medici di base che dovevano essere i primi ad averle ne sono ancora sprovvisti".