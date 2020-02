Scuole chiuse da un sindaco in Molise

CAMPOBASSO. Chiuse per tre giorni, a partire da oggi, le scuole di Rocchetta a Volturno (Isernia).

Lo ha disposto il sindaco, Teodoro Santilli, con un'ordinanza. In paese, e nel Molise in generale, non ci sono casi di positività al Covid-19, ma il primo cittadino di Rocchetta ha disposto la chiusura per una disinfestazione dei locali che ospitano gli alunni.

L'Università del Molise rende noto che "su richiesta di un significativo numero di candidati alle sedute di laurea di questa sessione, tenuto conto anche degli esiti dell'incontro svoltosi tra il Consiglio dei Ministri e i Governatori delle Regioni, si ritiene opportuno, nell'esclusivo interesse degli studenti, consentire lo svolgimento delle sedute di laurea previste oggi e domani 27 febbraio nei Dipartimenti di Economia e di Bioscienze e Territorio", precedentemente sospese.

"Considerate le problematiche legate all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 - precisa l'Unimol - è opportuno che alle sedute partecipino esclusivamente i candidati". Le sedute di laurea potranno essere seguite in diretta streaming collegandosi ai link: http://webtv.unimol.it/evento/live.htm per il Dipartimento di Bioscenze e Territorio e sulla pagina di YOU TUBE Unimolise per il Dipartimento di Economia. (ANSA).