Frequenta pregiudicati e si allontana dall'obbligo di dimora, 32enne torna in carcere

TERMOLI. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Termoli hanno tratto in arresto L. R., un termolese di 32 anni, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati in materia di stupefacenti. A seguito di alcuni controlli effettuati dal personale di Polizia, si è accertato che l’uomo aveva più volte violato le prescrizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria per l’affidamento ai servizi sociali, tra cui l’obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza e di non accompagnarsi con pregiudicati. Le violazioni sono state segnalate al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso che ha, pertanto, emesso un provvedimento di sostituzione dell’affidamento in prova con la detenzione in carcere. L’uomo è stato quindi tradotto nel Carcere di Larino in stato di arresto.