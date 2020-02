Spese pazze alla Regione, Camillo Di Pasquale condannato a 4 anni per peculato

CAMPOBASSO. Pesante condanna quella comminata ai danni dell'ex consigliere regionale di centrodestra Camillo Di Pasquale. Il tribunale di Campobasso gli ha riconosciuto responsabilità in materia di spese pazze pari a 4 anni di reclusione per peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e risarcimento civile da stabilire in sede separata. Sono stati confiscati conti correnti per oltre 200mila euro. Di Pasquale era capogruppo di Per il Molise e i fatti si riferiscono al quadriennio 2007-2011. Sia la Regione Molise che il Codacons erano costituiti parte civile.