Coronavirus, primo caso in Abruzzo: è un lombardo in vacanza a Roseto

ABRUZZO. Un uomo, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo, è risultato positivo al primo test per il Covid 19. La conferma definitiva del contagio arriverà solo con gli esiti del secondo esame, che sarà eseguito all’Istituto Spallanzani di Roma.



Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.

Il paziente, residente nella bassa Brianza, era arrivato a Roseto degliAbruzzi insieme alla famiglia, per trascorrere qualche giorno nella loro abitazione di villeggiatura.

Al presentarsi dei sintomi della malattia, ieri è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test che, eseguito a Pescara, è risultato appunto positivo.

In accordo con la Protezione Civile sono già state messe in atto tutte le procedure previste e la famiglia messa in isolamento.

Intanto ieri il presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo ha firmato l'ordinanza con tutte le disposizioni che saranno seguite in Abruzzo nei prossimi giorni in relazione all'emergenza da coronavirus.

Si tratta dell'ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2919. Ordinanza ai sensi dell'art.32, c.3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Il presidente Marsilio ha sentito il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, il quale ha deciso in qualità di autorità sanitaria di chiudere precauzionalmente le scuole. Il presidente Marsilio è in continuo contatto con l'assessore alla salute, Nicoletta Verí, e il dirigente della Protezione civile regionale che stanno seguendo con la Asl di Teramo la ricostruzione di tutti i movimenti del paziente ricoverato per decidere le misure da adottare.

Il presidente Marsilio, inoltre, è a strettissimo contatto anche con il ministro Speranza e con il commissario Borrelli, con loro la Regione sta condividendo e condividerà tutte le azioni del caso per affrontare nella maniera migliore questa emergenza. "L'Abruzzo continua a rimanere regione fuori cluster - ha confermato il presidente Marsilio - stiamo lavorando e lavoreremo per mettere in quarantena le persone che sono state a stretto contatto con questo paziente".