Coronavirus, Occhionero: «Il governo ascolti l'appello degli imprenditori del Nordest»

ROMA. "Il Governo ascolti l'appello che arriva dagli imprenditori del Nordest e oggi, in particolare, da un industriale come Gianfranco Zoppas, la cui azienda è conosciuta in tutto il mondo: giusto tutelare la salute dei cittadini ma secondo l'esperienza diretta di Zoppas in Veneto le ordinanze draconiane rischiano di distruggere il sistema economico. Il ministro Patuanelli incontri al più presto le imprese del Nord per valutare insieme come poter superare questa fase davvero critica. Non si tratta solo di prevedere incentivi e aiuti, ma di permettere al sistema industriale del Nord di ripartire subito". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero.