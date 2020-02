Carnevale di Larino, Arcigay Molise: "L'unicorno, libertà di espressione dei sentimenti"

LARINO. L'Arcigay del Molise promuove il Carnevale di Larino:

"Vivi la libertà.



Irrompe sulla scena un Unicorno, animale mitologico, che stando al significato simbolico, secondo la leggenda, appare ai puri di cuore; quelli dall'animo nobile, le cui emozioni sono guidate dal più alto dei sentimenti: l'Amore.

Connesse all'immaginario collettivo, assumono un forte valore simbolico le sue ali, figura topica del concetto di libertà.

L' Unicorno in questi termini rappresenta pienamente il senso allegorico della scena:

La Libertà di Espressione dei Sentimenti.

Ogni essere umano nasce libero, ed espressione della sua umanità è proprio il sentimento.

Il sentimento è libertà di essere se stessi, felicità di mostrarsi, ed è infine Amore. L’Amore, comandamento di vita, che non ha genere proprio per la sua universalità, per essere autentico deve potersi conciliare con il sentimento di libertà.

È forse questa la ragione per cui l'Unicorno è stato scelto dalla comunità LGBT come simbolo che identifica la libertà di esprimere la propria affettività.

A lui sono associati superiori significati spirituali rappresentati proprio dal corno che punta verso l'alto, verso il cielo, lo spazio simbolo della libertà e della felicità, che sulla scena è rappresentata dall' arcobaleno, associato all'Unicorno proprio per il suo valore positivo. Arricchisce il significato della scena la scritta LOVE: variopinta, posta in alto, in una realtà quasi magica, distante dai sentimenti negativi generati dall'odio, dal pregiudizio, dalla malvagità, il cui simbolo per eccellenza è la serpe.

La scena dal valore fortemente simbolico è resa attuale e veritiera dalla figura reale di Freddie Mercury: icona della musica, esempio concreto di quell' Amore supremo e del bisogno di esprimerlo liberamente. Ed è proprio dalla sua voglia di libertà che nasce l'urlo al mondo "I want to break free"... contro le emozioni stereotipate, contro le regole che incatenano i rapporti, contro la cultura del dover essere. Freddie Mercury ha cantato la libertà di poter essere se stessi, in un sistema di relazioni, in cui L' Amore non è giudicato come fusione o confusione di identità di genere, ma è vissuto come un sentimento universale e assoluto.

Come il guerriero a cavallo dell'unicorno, ognuno di noi deve avere il coraggio di lottare contro i sentimenti negativi, i condizionamenti sociali le regole imposte dalle consuetudini e contro tutte le situazioni che limitando la libertà di espressione danneggiano la nostra natura di esseri liberi, l'unica che, sempre nel rispetto delle regole, ci permette di essere felici!"