I Giovani Democratici del Molise riuniti in congresso per rinnovo organismi

CAMPOBASSO. Martedì 25 febbraio i Giovani Democratici del Molise, riuniti in congresso per il rinnovo ti tutti gli organismi, hanno riconfermato Alfredo Marini come Segretario Regionale all'unanimità.

Nel congresso nazionale risulta vincitrice la mozione della candidata a Segretario Nazionale Caterina Cerroni sempre all'unanimità. È eletta in qualità di membro all’Assemblea Nazionale la termolese Desirèe Fortunato.

Nei congressi di federazione di Campobasso e Termoli, risultano riconfermati Francesco Sonesi e Roberto Moscarella.

Riconfermati i segretari cittadini Ruggiero Lombardi (Campobasso), Francesco Germano (Termoli) e Andrea Melaragno (Isernia).