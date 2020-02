La programmazione al Teatro Fulvio riprenderà sabato 14 marzo

GUGLIONESI. In considerazione del grado di attenzione richiesto in tutt’Italia causato dal COVID 19 e della disposizione in merito della Regione Molise che richiede agli Istituti scolastici di astenersi da uscite pubbliche fino al 13 marzo 2020, in considerazione che lo spettacolo PeerGynTrip, oltre che in programma per Stagione di Prosa del Teatro Fulvio, domenica 1 Marzo, avrebbe dovuto essere replicato per gli Istituti scolastici di Guglionesi anche lunedì 2 marzo alle 10, in accordo con l’Amministrazione comunale si è ritenuto opportuno rimandare ad altre date, che saranno presto definite, la doppia replica prevista dello Spettacolo della Compagnia del Loto, per non sfavorire il pubblico delle scuole che molto attendeva tale spettacolo.

La programmazione in abbonamento, sia al Teatro Fulvio che al Teatro del Loto, riprenderà perciò, regolarmente, sabato 14 marzo al Fulvio, oltre che Domenica 15 e Lunedì 16 al Loto con lo spettacolo Contro la Libertà.

Fiduciosi della comprensione attendiamo il nostro Pubblico per le prossime repliche.

La segreteria del Loto e Teatrimolisani resta a disposizione per ogni informazione richiesta.

Michele D’Anselmo – delegato Cultura Comune di Guglionesi